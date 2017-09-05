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Конкурс «Довлатов GO» стартует сегодня в Пскове

5 сентября в 11:00 в Пскове стартует конкурс «Довлатов GO». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, для этого нужно искать стикеры с Довлатовым на улицах города и фотографировать их. Призом будет абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник».

Пошаговая инструкция:
1-й шаг: получи подсказку вот тут (если пользуешься Вконтакте) или тут (если пользуешься Facebook) в 10:00
2-й шаг: выходи из дома и начинай искать стикер
3-й шаг: когда найдешь стикер – фотографируй его и размещай в сети «ВКонтакте» или Facebook с тегом #ДовлатовGO

Размещать фотографии можно только с 11:00 до 23:00. Всего на один день игры будут доступны 5 стикеров (на следующий день будут другие). «На наклейках указаны даты размещения, поэтому торопись, успей найти их все за один день!» - отметили организаторы.

Игра проводится с 5 по 9 сентября. Подробнее о конкурсе можно прочитать на официальном сайте фестиваля.
 

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