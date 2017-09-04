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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося украсть из псковского магазина алкоголь

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который похитил из магазина спиртные напитки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по региону.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Коммунальной совершена кража.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего гражданина, который похитил с прилавка алкоголь.

Для дальнейшего разбирательства гражданин доставлен в отдел полиции.

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