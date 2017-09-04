0
12:29
Семерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области
09:23
Лесной пожар произошел в Пустошкинском районе
22:39
Кандидат в депутаты Псковской гордумы сдала в полицию граждан, замешанных в подкупе избирателей
11:53
Полиция задержала нарушителей, распространявших в Пскове объявления-граффити с призывом к употреблению наркотиков
12:15
В лобовом столкновении «Газели» и «Камаза» в Стругокрасненском районе погиб виновник аварии (ФОТО)
10:20
В Пскове на стадионе «747» во время любительского матча умер футболист
09:57
В петербургском ресторане при получении взятки задержали замначальника Псковской таможни
Еще новости
Происшествия

Великолучанин украл у своей гостьи мобильный телефон

В Великих Луках полицейские установили подозреваемого в краже телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 26 августа 43-летняя женщина находилась в гостях в квартире дома по улице Золотковской. После вечеринки у нее пропал  мобильный телефон. Потерпевшая обратилась с заявлением  о случившемся в  полицию.

Стражи порядка установили подозреваемого в краже. Им оказался хозяин квартиры – безработный мужчина 1977 года рождения. Выяснилось, что похищенный телефон он успел продать.

В настоящее время проводится проверка.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Семерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области
04 сентября 2017
Семерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области
Лесной пожар произошел в Пустошкинском районе
04 сентября 2017
Лесной пожар произошел в Пустошкинском районе
Кандидат в депутаты Псковской гордумы сдала в полицию граждан, замешанных в подкупе избирателей
03 сентября 2017
Кандидат в депутаты Псковской гордумы сдала в полицию граждан, замешанных в подкупе избирателей 22
Полиция задержала нарушителей, распространявших в Пскове объявления-граффити с призывом к употреблению наркотиков
03 сентября 2017
Полиция задержала нарушителей, распространявших в Пскове объявления-граффити с призывом к употреблению наркотиков 4
В лобовом столкновении «Газели» и «Камаза» в Стругокрасненском районе погиб виновник аварии (ФОТО)
01 сентября 2017
В лобовом столкновении «Газели» и «Камаза» в Стругокрасненском районе погиб виновник аварии (ФОТО)
В Пскове на стадионе «747» во время любительского матча умер футболист
01 сентября 2017
В Пскове на стадионе «747» во время любительского матча умер футболист 4
В петербургском ресторане при получении взятки задержали замначальника Псковской таможни
01 сентября 2017
В петербургском ресторане при получении взятки задержали замначальника Псковской таможни 3
Полицией Пскова возбуждено уголовное дело по заявлению главы Пскова о клевете в его адрес
31 августа 2017
Полицией Пскова возбуждено уголовное дело по заявлению главы Пскова о клевете в его адрес

Идет загрузка...