Великолучанин украл у своей гостьи мобильный телефон

10:39, 05 сентября 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские установили подозреваемого в краже телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 26 августа 43-летняя женщина находилась в гостях в квартире дома по улице Золотковской. После вечеринки у нее пропал мобильный телефон. Потерпевшая обратилась с заявлением о случившемся в полицию.

Стражи порядка установили подозреваемого в краже. Им оказался хозяин квартиры – безработный мужчина 1977 года рождения. Выяснилось, что похищенный телефон он успел продать.

В настоящее время проводится проверка.

