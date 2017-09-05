У регионального МЧС появился мобильный пункт управления
Заместитель губернатора Максим Жаворонков оценил возможности подвижного пункта управления Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Подвижный пункт управления - это специально оборудованные транспортные средства, оснащенные необходимыми техническими средствами связи и жизнеобеспечения, предназначенные для размещения и обеспечения эффективной работы личного состава непосредственно в районе чрезвычайной ситуации.
Заместителю губернатора был представлен мобильный пункт управления на базе кузовов-контейнеров. Максим Константинович осмотрел специальные автомобили и территорию палаточного лагеря, высоко оценил техническую оснащенность и профессионализм личного состава, и выразил уверенность в том, что Главное управление справится с возложенными на него обязанностями.