В Пскове и Великих Луках изъяты фальшивые пятитысячные

10:52, 05 сентября 2017, ПАИ

В Пскове и Великих Луках 4 сентября были выявлены пятитысячные банкноты с признаками подделки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Одна купюра в Пскове и две в Великих Луках были обнаружены в различных финансовых учреждениях.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность», - отметили в пресс-службе УМВД.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.