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Общество

Инжиниринговый центр расскажет псковским предпринимателям о бесплатных услугах и мерах поддержки

27 сентября в 10:00 в актовом зале ПсковГУ (площадь Ленина, 2) состоится стратегическая установочная сессия Инжинирингового центра Псковской области с участием представителей Министерства экономического развития Российской Федерации и Объединенного центра инжиниринга (Москва).

Как сообщили Псковскому агентству информации в Инжиниринговом центре Псковской области, участникам мероприятия расскажут, как представителям малого и среднего бизнеса взаимодействовать с Центром и  получать бесплатные услуги, опишут успешные практики из других регионов.

В установочной сессии также примут участие организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, представители региональных банков и лизинговых компаний, субъектов малого и среднего предпринимательства производственной сферы.

Полную информацию об участниках, программу мероприятия можно посмотреть на сайте www.rci60.ru.

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