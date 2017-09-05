Представители ОНФ в Псковской области провели в поселке Палкино акцию «Рисовать – легко»

12:20, 05 сентября 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» провели в поселке Палкино Псковской области акцию «Рисовать – легко». В мероприятии приняли участие более 50 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В районном центре досуга в рамках акции ОНФ прошел мастер-класс по рисованию, где дети могли попробовать себя в качестве художников. Общественники обустроили места для творчества.

«Мы подготовили краски, кисти, бумагу – все необходимое для юных художников. За несколько дней до начала акции мы разместили в социальных сетях объявление и пригласили желающих. Это уже вторая акция «Рисовать – легко», первая была проведена в городе Великие Луки и собрала порядка 200 участников. Первый опыт оказался настолько востребованным, что мы решили распространить его на другие районы региона», – рассказала член регионального штаба ОНФ Наталья Плявинская.

Для участников мероприятия в поселке Палкино были организованы мастер-классы по созданию пейзажей, которые провела педагог по рисованию, руководитель студии «Рисующий город – ART» Екатерина Сергеева. Мастеру помогали волонтеры, которые подсказывали начинающим художникам, помогали смешать краски для получения необходимого оттенка, корректировали линии. Дети с удовольствием рисовали акварелью. В творческий процесс были вовлечены также их родители, бабушки и дедушки.

«Многие начинали рисовать очень неуверенно, постепенно входя во вкус творчества. Несмотря на то, что сюжет в каждой группе был один на всех, у каждого получилась своя интерпретация. Никто не ушел равнодушным, а кто-нибудь, может, так поверит в себя, что начнет не только рисовать сам, но и учить рисовать других. Цель подобных мероприятий – создать возможность живого общения, при которой ребята смогут что-то познать, чему-то научиться, приобрести новый интересный опыт. Мы будем продолжать делать доступным для детей в сельской местности то, что пока доступно только городским детям», – пояснила Плявинская.

По итогам акции «Рисовать – легко» в поселке Палкино создано более 50 работ юных художников в возрасте от четырех до 13 лет, которые станут частью их домашнего интерьера.

Активисты Народного фронта в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» планируют провести подобные акции в других районах региона.