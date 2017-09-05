0
17:20
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
17:02
Первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
15:26
Внеочередная сессия гордумы Пскова 5-го созыва состоится 15 сентября
15:05
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
12:27
Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове
11:43
О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00
11:13
Инжиниринговый центр расскажет псковским предпринимателям о бесплатных услугах и мерах поддержки
Еще новости
  • Коротко
Общество

Представители ОНФ в Псковской области провели в поселке Палкино акцию «Рисовать – легко»

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» провели в поселке Палкино Псковской области акцию «Рисовать – легко». В мероприятии приняли участие более 50 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В районном центре досуга в рамках акции ОНФ прошел мастер-класс по рисованию, где дети могли попробовать себя в качестве художников. Общественники обустроили места для творчества.

«Мы подготовили краски, кисти, бумагу – все необходимое для юных художников. За несколько дней до начала акции мы разместили в социальных сетях объявление и пригласили желающих. Это уже вторая акция «Рисовать – легко», первая была проведена в городе Великие Луки и собрала порядка 200 участников. Первый опыт оказался настолько востребованным, что мы решили распространить его на другие районы региона», – рассказала член регионального штаба ОНФ Наталья Плявинская.

Для участников мероприятия в поселке Палкино были организованы мастер-классы по созданию пейзажей, которые провела педагог по рисованию, руководитель студии «Рисующий город – ART» Екатерина Сергеева. Мастеру помогали волонтеры, которые подсказывали начинающим художникам, помогали смешать краски для получения необходимого оттенка, корректировали линии. Дети с удовольствием рисовали акварелью. В творческий процесс были вовлечены также их родители, бабушки и дедушки.

«Многие начинали рисовать очень неуверенно, постепенно входя во вкус творчества. Несмотря на то, что сюжет в каждой группе был один на всех, у каждого получилась своя интерпретация. Никто не ушел равнодушным, а кто-нибудь, может, так поверит в себя, что начнет не только рисовать сам, но и учить рисовать других. Цель подобных мероприятий – создать возможность живого общения, при которой ребята смогут что-то познать, чему-то научиться, приобрести новый интересный опыт. Мы будем продолжать делать доступным для детей в сельской местности то, что пока доступно только городским детям», – пояснила Плявинская.

По итогам акции «Рисовать – легко» в поселке Палкино создано более 50 работ юных художников в возрасте от четырех до 13 лет, которые станут частью их домашнего интерьера.

Активисты Народного фронта в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» планируют провести подобные акции в других районах региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
05 сентября 2017
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
Первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
05 сентября 2017
Первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
Внеочередная сессия гордумы Пскова 5-го созыва состоится 15 сентября
05 сентября 2017
Внеочередная сессия гордумы Пскова 5-го созыва состоится 15 сентября 2
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
05 сентября 2017
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове
05 сентября 2017
Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове
О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00
05 сентября 2017
О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00
Инжиниринговый центр расскажет псковским предпринимателям о бесплатных услугах и мерах поддержки
05 сентября 2017
Инжиниринговый центр расскажет псковским предпринимателям о бесплатных услугах и мерах поддержки
У регионального МЧС появился мобильный пункт управления
05 сентября 2017
У регионального МЧС появился мобильный пункт управления

Идет загрузка...