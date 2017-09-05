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Псковская «Стрела» стала победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч» (ВИДЕО)

Футболисты псковской «Стрелы» в понедельник, 4 сентября, стали победителями всероссийского турнира «Кожаный мяч — Кубок Coca Cola « среди игроков старшей возрастной группы (2002-2003 годы рождения). В финальном матче в Волгограде они разгромили «Премьер-лигу» из нижегородского Кстово со счётом 4:0. 

Голы в матче забили Егор Румянцев (2), Герман Иванова и Сергей Шиловец (с пенальти). 

Псковичи получили Кубок Coca Cola и волонтёрские билеты на предстоящий Чемпионат Мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. 

Отметим, во всероссийском этапе турнира участвовали порядка 70 лучших дворовых команд страны. 

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