Псковская «Стрела» стала победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч» (ВИДЕО)

11:20, 05 сентября 2017, ПАИ

Футболисты псковской «Стрелы» в понедельник, 4 сентября, стали победителями всероссийского турнира «Кожаный мяч — Кубок Coca Cola « среди игроков старшей возрастной группы (2002-2003 годы рождения). В финальном матче в Волгограде они разгромили «Премьер-лигу» из нижегородского Кстово со счётом 4:0.

Голы в матче забили Егор Румянцев (2), Герман Иванова и Сергей Шиловец (с пенальти).

Псковичи получили Кубок Coca Cola и волонтёрские билеты на предстоящий Чемпионат Мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году.

Отметим, во всероссийском этапе турнира участвовали порядка 70 лучших дворовых команд страны.