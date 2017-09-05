Стала известна стоимость обучения по медицинским специальностям в ПсковГУ

11:26, 05 сентября 2017, ПАИ

Обучение по медицинским специальностям в Псковском государственном университете будет стоить 134 тысячи рублей в год, сообщила проректор вуза Наталья Иванова. Однако, добавила она, со временем предполагается увеличение стоимости на 20%. Об этом проректор рассказала сегодня, 5 сентября, на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Наталья Иванова также сообщила, что правительственную стипендию будет получать одна студентка по направлению «медицинская биохимия», и 6 студентов по направлению «медицинская кибернетика». «Это ребята, которые активно занимаются исследовательской работой», - уточнила она. Стипендия составляет 5 тысяч рублей в месяц.