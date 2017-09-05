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Общество

Стала известна стоимость обучения по медицинским специальностям в ПсковГУ

Обучение по медицинским специальностям в Псковском государственном университете будет стоить 134 тысячи рублей в год, сообщила проректор вуза Наталья Иванова. Однако, добавила она, со временем предполагается увеличение стоимости на 20%. Об этом проректор рассказала сегодня, 5 сентября, на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Наталья Иванова также сообщила, что правительственную стипендию будет получать одна студентка по направлению «медицинская биохимия», и 6 студентов по направлению «медицинская кибернетика». «Это ребята, которые активно занимаются исследовательской работой», - уточнила она. Стипендия составляет 5 тысяч рублей в месяц.

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