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Общество

О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет один из организаторов Спартакиады пенсионеров Псковской области, представитель Союза пенсионеров Людмила Небеева. 

Напомним, в Псковской области сформирована сборная команда пенсионеров для участия во Всероссийской спартакиаде среди пожилых людей на основании результатов, которые спортсмены-ветераны показали на региональном этапе соревнований.

Пенсионеры состязались в беге, плавании, стрельбе, теннисе и шахматах. Кто представит Псковскую область, в каком возрасте псковичи всё еще готовы ставить рекорды, как пожилые люди готовятся к забегу на полтора километра — свои вопросы Людмиле Небеевой можно оставить на странице ПАИ-live.

 

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