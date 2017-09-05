О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00

11:43, 05 сентября 2017, ПАИ

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет один из организаторов Спартакиады пенсионеров Псковской области, представитель Союза пенсионеров Людмила Небеева.

Напомним, в Псковской области сформирована сборная команда пенсионеров для участия во Всероссийской спартакиаде среди пожилых людей на основании результатов, которые спортсмены-ветераны показали на региональном этапе соревнований.

Пенсионеры состязались в беге, плавании, стрельбе, теннисе и шахматах. Кто представит Псковскую область, в каком возрасте псковичи всё еще готовы ставить рекорды, как пожилые люди готовятся к забегу на полтора километра — свои вопросы Людмиле Небеевой можно оставить на странице ПАИ-live.