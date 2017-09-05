0
11:43
О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00
11:13
Инжиниринговый центр расскажет псковским предпринимателям о бесплатных услугах и мерах поддержки
10:47
У регионального МЧС появился мобильный пункт управления
09:09
Губернатор внес на рассмотрение депутатов инициативу жителей Дедовичского района о присвоении звания «Край партизанской славы»
17:41
Псковичи могут выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник»
17:20
Музей истории Пскова разместится в «Мешке» (ВИДЕО)
17:03
После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Дополнительные выплаты получат медики, проходящие ординатуру в Псковской области

Дополнительные денежные выплаты будут получать медики, проходящие ординатуру в Псковской области. Как сообщила сегодня, 5 сентября, на пресс-конференции в редакции «Псковской правды» консультант отдела кадров госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ирина Жаворонкова, в настоящее время готовится проект постановления администрации, согласно которому медики, которые будут проходить практическую часть ординатуры на базе псковских медучреждений, дополнительно будут получать ежемесячно 3 тысячи рублей.

Ирина Жаворонкова сообщила, что в этом году Минздрав утвердил квоту в ординатуру для Псковской области на 28 мест. По ней 25 человек уже направлены на учебу.

По ее словам, в целевую ординатуру от госкомитета по здравоохранению может поступить медик из любого региона. Однако в основном этой программой пользуются псковичи. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00
05 сентября 2017
О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00
Инжиниринговый центр расскажет псковским предпринимателям о бесплатных услугах и мерах поддержки
05 сентября 2017
Инжиниринговый центр расскажет псковским предпринимателям о бесплатных услугах и мерах поддержки
У регионального МЧС появился мобильный пункт управления
05 сентября 2017
У регионального МЧС появился мобильный пункт управления
Губернатор внес на рассмотрение депутатов инициативу жителей Дедовичского района о присвоении звания «Край партизанской славы»
05 сентября 2017
Губернатор внес на рассмотрение депутатов инициативу жителей Дедовичского района о присвоении звания «Край партизанской славы»
Псковичи могут выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник»
04 сентября 2017
Псковичи могут выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник»
Музей истории Пскова разместится в «Мешке» (ВИДЕО)
04 сентября 2017
Музей истории Пскова разместится в «Мешке» (ВИДЕО) 3
После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО)
04 сентября 2017
После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО) 1
Подведены результаты Спартакиады пенсионеров Псковской области
04 сентября 2017
Подведены результаты Спартакиады пенсионеров Псковской области

Идет загрузка...