Дополнительные выплаты получат медики, проходящие ординатуру в Псковской области

11:40, 05 сентября 2017, ПАИ

Дополнительные денежные выплаты будут получать медики, проходящие ординатуру в Псковской области. Как сообщила сегодня, 5 сентября, на пресс-конференции в редакции «Псковской правды» консультант отдела кадров госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ирина Жаворонкова, в настоящее время готовится проект постановления администрации, согласно которому медики, которые будут проходить практическую часть ординатуры на базе псковских медучреждений, дополнительно будут получать ежемесячно 3 тысячи рублей.

Ирина Жаворонкова сообщила, что в этом году Минздрав утвердил квоту в ординатуру для Псковской области на 28 мест. По ней 25 человек уже направлены на учебу.

По ее словам, в целевую ординатуру от госкомитета по здравоохранению может поступить медик из любого региона. Однако в основном этой программой пользуются псковичи.