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Общество

Директор Псковского медколледжа: В службе занятости на учете нет ни одной медсестры

В службе занятости города Пскова нет ни одной медсестры на учете, заявила директор Псковского медицинского колледжа Татьяна Кошмак. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» она рассказала, что учреждение «выпускает специалистов под заказ», и все они востребованы.

По словам Татьяны Кошмак, в этом году колледж принял 100 человек на первый курс, 75 из них – по специальности «сестринское дело», остальные на «лечебное дело». Она отметила, что особенность приема последних лет в том, что целевые договоры на обучение приходится заключать со студентами, которые уже поступили.

На сегодняшний день заключены 17 целевых договоров со вновь поступившими. Всего в колледже обучаются 72 человека.

Говоря о трудоустройстве выпускников, Татьяна Кошмак отметила: «Ребята набираются опыта в наших медучреждениях, а потом начинают искать место, где больше платят». 

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