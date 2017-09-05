В Псковской области ревнивец вместе с друзьями попытался убить бывшего сожителя своей возлюбленной

12:20, 05 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области в суд передано уголовное дело по обвинению двоих мужчин в возрасте 23 и 18 лет по обвинению в покушении на убийство, совершенное группой лиц (часть 3 статьи 30 и пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, по версии следствия, ночью 16 сентября 2016 года обвиняемый вместе с двумя знакомыми пришел к дому бывшего сожителя ушедшей от него женщины, чтобы отомстить обидчику. Злоумышленник ошибочно полагал, что его возлюбленная вернулась к потерпевшему, и решил за это его убить.

Когда хозяин жилища открыл дверь, злоумышленник насильно вытащил его из дома и вместе с одним из своих знакомых нанёс потерпевшему в общей сложности 10 ударов ножами в спину, а также ногами и руками по различным частям тела. Однако раненному мужчине удалось вырваться и убежать: он смог обратиться за помощью к соседям. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, мужчина остался жив.

В настоящее время к предполагаемым злоумышленникам продолжают применяться меры по изоляции от общества.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.