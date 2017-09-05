В честь героев Бородинского сражения в Пскове состоится митинг

12:37, 05 сентября 2017, ПАИ

8 сентября в 15:00 в Пскове в Кутузовском сквере возле бюста фельдмаршала Михаила Голенищева-Кутузова состоится торжественный митинг в честь 205-й годовщины Бородинского сражения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как рассказали организаторы митинга, к участию в мероприятие приглашены курсанты Псковского юридического института, воспитанники центра «Патриот», члены Совета ветеранов города, представители областных и городских властей, учащиеся Псковского гуманитарного лицея и школы №13.

В завершение митинга к бюсту М. И. Кутузова возложат гирлянду славы и цветы.

Напомним, 8 сентября, отмечается День воинской славы России - День Бородинского сражения, самого ожесточенного и кровопролитного сражения Отечественной войны 1812 года. Тогда русская армия под командованием князя Михаила Илларионовича Кутузова дала бой вторгшейся в Россию «Великой армии» французского императора Наполеона Бонапарта.

Битва состоялась 7 сентября 1812 года у села Бородино, расположенного в 125 километрах западнее Москвы. Бородинское сражение было переломным этапом Отечественной войны 1812 года, хотя и закончилось неопределенным для обеих сторон результатом. Французские войска под командованием Наполеона не смогли одолеть русские войска под командованием генерала Михаила Кутузова, одержать победу в кампании. Последовавшее отступление русской армии после сражения было продиктовано стратегическими соображениями и в конечном итоге привело к поражению Наполеона.

В Бородинском сражении участвовали многие псковичи: выдающиеся полководцы - генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, генерал-лейтенант Петр Коновницын, генерал-майор Лев Давыдов, офицер-партизан Александр Фигнер.

Добавим, мероприятие проводит Псковская областная общественная организация «Собрание высшего офицерского состава» («Клуб генералов и адмиралов»).