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Общество

Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове

9 сентября в Пскове состоится 18-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, традиционно она пройдет на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до улицы Некрасова, улице Советской от площади Ленина до пересечения с улицей Детской.

На ярмарке будет представлена мясная и молочная продукция, картофель и овощи, свежая и копчёная рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, саженцы плодовых деревьев и другие товары. Планируется, что участниками мероприятия станут более 300 сельхозпроизводителей, среди которых крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники из Пскова, Псковского, Гдовского, Пушкиногорского районов, а также из Белоруссии. В рамках ярмарки пройдет выставка - благотворительная акция ветеранов производства.

Открытие сельхозярмарки запланировано на 10:00 на Октябрьской площади, там же в 13:00 будут подведены итоги, после чего для посетителей организуют праздничный концерт.

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