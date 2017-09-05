Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове

12:27, 05 сентября 2017, ПАИ

9 сентября в Пскове состоится 18-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, традиционно она пройдет на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до улицы Некрасова, улице Советской от площади Ленина до пересечения с улицей Детской.

На ярмарке будет представлена мясная и молочная продукция, картофель и овощи, свежая и копчёная рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, саженцы плодовых деревьев и другие товары. Планируется, что участниками мероприятия станут более 300 сельхозпроизводителей, среди которых крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники из Пскова, Псковского, Гдовского, Пушкиногорского районов, а также из Белоруссии. В рамках ярмарки пройдет выставка - благотворительная акция ветеранов производства.

Открытие сельхозярмарки запланировано на 10:00 на Октябрьской площади, там же в 13:00 будут подведены итоги, после чего для посетителей организуют праздничный концерт.