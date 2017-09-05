Движение транспорта в центре Пскове будет ограничено 9 сентября

12:55, 05 сентября 2017, ПАИ

9 сентября с 6:00 до 17:00 в центре Пскова будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение будет временно прекращено по Октябрьскому проспекту (от улицы Некрасова до Октябрьской площади), Октябрьской площади, улице Советской (от улицы Детской до площади Ленина). В качестве объезда определены улица Максима Горького, мост имени 50-летия Октября.

Также с 20:00 8 сентября до 6:00 9 сентября будет запрещена стоянка транспортных средств по Октябрьскому проспекту (от улицы Некрасова до Октябрьской площади), Октябрьской площади, улице Советской (от улицв Детской до площади Ленина), улице Профсоюзной. Движение общественного транспорта в указанный период будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы маршрутов №№ 4, 14, 15, 17 с Завеличья поедует по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 следуют по улице Леона Поземского, улицам Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 с улицы Звездной отправятся по улицам Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 8 из Корытова будут курсировать через площадь Победы, по улице Яна Фабрициуса до вокзала, в обратном направлении - по Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, площади Победы, улице Яна Райниса до Корытова.