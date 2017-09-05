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В Великих Луках за месяц возбуждено 115 уголовных дел

В августе в Великих Луках было возбуждено 115 уголовных дел, среди которых лидируют кражи - 41 случай. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, об этом доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского отдела МВД Роман Иванов на совещании 5 сентября.

«Продолжаются случаи совершения мошенничеств в отношении жителей нашего города, так, за август было совершено 16 преступлений», – отметил Р. Иванов. Также стражи порядка выявили 10 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Кроме того, замначальника полиции сообщил, что за указанный период в Великих Луках зарегистрированы 136 ДТП, в результате которых пострадали 4 человека. Задержаны 42 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 7 повторно.

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