Двух человек и ценности на 750 тысяч рублей спасли великолукские пожарные

13:20, 05 сентября 2017, ПАИ

В августа подразделения пожарной охраны Великих Лук спасли двух человек и материальные ценности на 750 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, об этом рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Тимофеев.

За прошедший месяц на территориии города произошли 5 пожаров, их причинами стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Погибших нет, два человека получили травмы, добавил докладчик.