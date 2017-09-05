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Двух человек и ценности на 750 тысяч рублей спасли великолукские пожарные

В августа подразделения пожарной охраны Великих Лук спасли двух человек и материальные ценности на 750 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, об этом рассказал начальник  отдела  надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области  Сергей Тимофеев.

За прошедший месяц на территориии города произошли 5 пожаров, их причинами стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Погибших нет, два человека получили травмы, добавил докладчик.

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