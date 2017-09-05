Более 21 тонны картофеля вернули в Белоруссию псковские специалисты
4 сентября в контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) был запрещен ввоз из более 21 тонны продовольственного картофеля из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета послужило предоставление недействительного фитосанитарного сертификата.
Запрещенная к ввозу подкарантинная продукция возвращена на территорию Белоруссии.