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Экономика

Более 21 тонны картофеля вернули в Белоруссию псковские специалисты

4 сентября в контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) был запрещен ввоз из более 21 тонны продовольственного картофеля из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Причиной запрета послужило предоставление недействительного фитосанитарного сертификата.

Запрещенная к ввозу подкарантинная продукция возвращена на территорию Белоруссии.
 

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