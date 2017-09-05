10-15 градусов тепла прогнозируют псковские синоптики 6 сентября
6 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью: +6…+11, днем: +10…+15 градусов.
Атмосферное давление низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.