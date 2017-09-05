Сотрудники Фонда капремонта провели встречу с жителями Печорского района

13:25, 05 сентября 2017, ПАИ

В понедельник, 4 сентября специалисты регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области провели встречу с жителями Печорского района, организованную главой Лавровской волости Кириллом Кононовым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора, заместитель генерального директора фонда по финансово-экономической деятельности Светлана Лебедева и заместитель генерального директора по капитальному ремонту Алексей Тимашов рассказали жителям многоквартирных домов об организации проведения капитального ремонта, об актуализации программы капитального ремонта, о переносе сроков проведения капитального ремонта и замены одного вида работ на другой.

«При личном общении с гражданами выстраивается вертикаль понимания о деятельности Регионального оператора и всех нюансах проведения капитального ремонта в многоквартирном доме», - отметил по итогам встречи Алексей Тимашов.

На встрече обсуждался вопрос собираемости взносов на капремонт на территории Печорского района.

«Сегодня единственным источником финансирования капитального ремонта являются средства собственников, сформированные за счет обязательных ежемесячных платежей. Важно понимать, что без оплаты капитальный ремонт выполнить в срок и с надлежащим качеством невозможно». – пояснила Светлана Лебедева.

При этом она напомнила, что средства, собранные на капитальный ремонт не могут быть использованы на другие цели, кроме как на проведение капитального ремонта в конкретном муниципальном образовании.

Представители Фонда отметили, что уровень собираемости взносов на капитальный ремонт напрямую влияет на количество многоквартирных домов, вносимых в краткосрочные планы капитального ремонта муниципальных образований. Так, уровень собираемости Печорского района по данным на 31 июля 2017 года составлял всего 53,49 %.