От 60 до 109 тысяч получают представители ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий в Псковской области

13:46, 05 сентября 2017, ПАИ

Псков. Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала рынок труда в Псковской области в августе и сформировала ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Самая высокооплачиваемая вакансия в Псковской области в начале сентября – «Начальник отдела продаж» с зарплатой от 96 731 до 109 848 рублей. На втором месте – «Ведущий технолог по переработке мяса», от 100 000 рублей. На третьем – «Монтажник окон ПВХ» - от 60 000 до 80 000 рублей. Далее следуют «Водитель-экспедитор» (от 68 000 до 72 000) и «Начальник службы безопасности» (от 60 000).

Как сообщили ПАИ представители HeadHunter, большую часть рынка вакансий в Псковской области – 44% от общего количества предложений о работе в регионе – занимает сфера «Продажи», еще 29% приходится на банковский сектор, а 19% - на профессиональную область «Начало карьеры, студенты». В пятерку лидеров по структуре вакансий также вошли «Рабочий персонал» (13%) и «Производство» (10%).

Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в августе 2017 года в Псковской области составил 25 тыс. рублей. При этом ожидания соискателей совпали с предложением в вакансиях.

Отметим, что в среднем на одно вакантное место в Псковской области претендуют 2 кандидата при норме в 5-6 резюме на одну вакансию. В регионе наблюдается низкий уровень конкуренции в пользу соискателей.