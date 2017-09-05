Тренер псковской «Стрелы» о победе в «Кожаном мяче»: Самым сложным было выйти из группы

13:47, 05 сентября 2017, ПАИ

Тренер псковской «Стрелы» Юрий Баскаков, который привел команду к победе во всероссийском футбольном турнира «Кожаный мяч» в старшей возрастной группе (игроки 2002-2003 годов рождения), рассказал, что самым сложным на пути к этому достижению был выход из группы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мы начали с ничьей, потом поражение, а дальше поставили задачу выйти из группы. Мы просто играли в футбол. Главное — ребятам понравилось».

Напомним, всего в финальном этапе турнира в Волгограде принимали участие 70 команд — победители региональных этапов. Участники были разделены на 16 групп по 4-5 в каждой. Команда из Псковской области сыграла в финальном этапе 8 матчей и завоевала поездку на Чемпионат Мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году.

«Стрела» выступала в следующем составе: Дмитрий Аввакумов, Иван Богданов, Дмитрий Вилков, Александр Владиславов, Виталий Галимов, Герман Иванов, Александр Коренблюм, Максим Литвинов (вратарь), Александр Малышев, Иван Могильниченко, Сергей Поздняков, Александр Репин (капитан), Кирилл Рудаков, Егор Румянцев, Роман Степанов, Сергей Шиловец.

При этом «Лучшим игроком турнира» был признан пскович Александр Коренблюм.