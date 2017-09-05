380 тысяч рублей из бюджета Великих Лук потратят на школьные учебники

14:14, 05 сентября 2017, ПАИ

380 тысяч рублей выделено из бюджета Великих Лук в рамках софинансирования на приобретение учебников для школьников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, об этом на совещании 5 сентября рассказала начальник управления образования Татьяна Лозницкая.

Она также отметила, что в этом году за парты сели более 10 тысяч ребят, а число детей, получающих дошкольное образование, за последние 5 лет увеличилось больше, чем на тысячу человек.

По ее словам, в каникулярное время в школах и детских садах были проведены ремонты учебных помещений, спортзалов, рекреаций, медицинских блоков, капитальный ремонт полов, кровли, ограждений, санузлов. В частности, заменены окна в школах № 12, № 16, детсадах № 3 и № 13, отремонтирован спортзал в школе № 16, обеденные залы в педагогическом лицее и лицее № 11.

Капитальный ремонт кровли проведен в лицее № 10, школе № 16 и детском саду № 16, капремонт коридоров выполнен в школе № 16, ремонт гардероба – в лицее № 10, здесь же устроен плац для строевой подготовки кадетских классов. Ремонт спортивных площадок выполнялся в школах № 2 и № 16, ремонт и замена электроприборов – в детских садах № 4 и № 24.

Кроме того, обновлены помещения здания, в котором будет размещаться шахматный клуб при ДЮСШ № 1 «Атлетика».

«В целом, мероприятия по подготовке к новому учебному году проведены согласно плану, проверка качества выполняемых работ находилась под контролем управления образования, администрации города и депутатов Великолукской городской Думы», – резюмировала Т. Лозницкая.