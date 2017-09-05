23 сентября откроется премьерой 55-й театральный сезон в Псковском театре кукол

13:51, 05 сентября 2017, ПАИ

23 сентября в 12:00 и в 14:00 в Псковском областном театре кукол состоятся премьерные показы нового спектакля «Приключения барона Мюнхгаузена». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, история про самого прославленного и удачливого барона на свете откроет юбилейный сезон.

«Барон Мюнхгаузен поведает зрителям о своих волшебных и удивительных приключениях. Расскажет невероятные истории об олене с вишневым деревом во лбу, которое посадил сам барон, про восьминогого зайца и долгой погоне за ним, про свой полет на пушечном ядре и способ ловли медведей, и конечно, зрители узнают о невероятных приключениях Мюнхгаузена в Сибири», - говорится в сообщении дирекции.

Спектакль рекомендован для просмотра детям от 5-ти лет. Билеты можно приобрести в кассе театра или онлайн.