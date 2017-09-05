0
17:20
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
17:02
Первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
15:26
Внеочередная сессия гордумы Пскова 5-го созыва состоится 15 сентября
15:05
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
12:27
Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове
11:43
О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00
11:13
Инжиниринговый центр расскажет псковским предпринимателям о бесплатных услугах и мерах поддержки
Еще новости
Общество

Для псковских фанатов группы Anacondaz объявлен конкурс

Для псковских фанатов группы Anacondaz, концерт которой состоится 15 сентября в 21:00 на набережной реки Великой у Власьевской башни, в рамках открытия фестиваля «Заповедник», объявлен специальный конкурс, сообщили Псковскому агентству информации организаторы фестиваля.

«Мы столкнулись с проблемой: поклонники группы Anacondaz постоянно срезают их изображения с рекламных баннеров. Такой интерес к концерту нас очень радует, но срезанные афиши выглядят неэстетично. Поэтому мы решили подарить поклонникам музыкантов целый, чистый, новенький баннер с изображением группы. Друзья, если вы хотите получить баннер, то напишите нам письмо, а мы после концерта выберем одного или несколько человек, может быть, попросим это сделать самих Anacondaz, и подарим вам баннер с фотографией группы на нем», - сообщают организаторы.

Чтобы принять участие в конкурсе, надо написать письмо на почту tkd.pr.pskov@gmail.com, рассказав, почему вы хотите получить баннер с изображением группы Anacondaz.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
05 сентября 2017
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
Первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
05 сентября 2017
Первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
Внеочередная сессия гордумы Пскова 5-го созыва состоится 15 сентября
05 сентября 2017
Внеочередная сессия гордумы Пскова 5-го созыва состоится 15 сентября 2
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
05 сентября 2017
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове
05 сентября 2017
Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове
О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00
05 сентября 2017
О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00
Инжиниринговый центр расскажет псковским предпринимателям о бесплатных услугах и мерах поддержки
05 сентября 2017
Инжиниринговый центр расскажет псковским предпринимателям о бесплатных услугах и мерах поддержки
У регионального МЧС появился мобильный пункт управления
05 сентября 2017
У регионального МЧС появился мобильный пункт управления

Идет загрузка...