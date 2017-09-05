Для псковских фанатов группы Anacondaz объявлен конкурс

13:59, 05 сентября 2017, ПАИ

Для псковских фанатов группы Anacondaz, концерт которой состоится 15 сентября в 21:00 на набережной реки Великой у Власьевской башни, в рамках открытия фестиваля «Заповедник», объявлен специальный конкурс, сообщили Псковскому агентству информации организаторы фестиваля.

«Мы столкнулись с проблемой: поклонники группы Anacondaz постоянно срезают их изображения с рекламных баннеров. Такой интерес к концерту нас очень радует, но срезанные афиши выглядят неэстетично. Поэтому мы решили подарить поклонникам музыкантов целый, чистый, новенький баннер с изображением группы. Друзья, если вы хотите получить баннер, то напишите нам письмо, а мы после концерта выберем одного или несколько человек, может быть, попросим это сделать самих Anacondaz, и подарим вам баннер с фотографией группы на нем», - сообщают организаторы.

Чтобы принять участие в конкурсе, надо написать письмо на почту tkd.pr.pskov@gmail.com, рассказав, почему вы хотите получить баннер с изображением группы Anacondaz.