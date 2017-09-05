В Подмосковье девятиклассник открыл стрельбу в школе и ударил учительницу топориком

14:03, 05 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 5 сентября, в подмосковной Ивантеевке девятиклассник Михаил Пивнев пришёл в свою школу со спрятанным под плащём травматическим пистолетом, взорвал петарды и устроил стрельбу в классе, а также напал на 39-летнюю учительницу математики, ударив её по голове топориком.

По сообщениям СМИ, в результате начавшейся паники некоторые ученики попытались выбраться на улицу через окно на втором этаже и получили травмы: юноша 2002 года рождения получил открытый перелом обеих костей левого предплечья, девушка 2002 года рождения —перелом лодыжки, а ещё одна школьница — ушиб.

Стрелок был задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В результате инцидента школа была эвакуирована, учителей и учеников вывели на спортплощадку учебного заведения.

По сообщениям очевидцев, во время атаки на школу подросток кричал, что хочет умереть.

Также появились свидетельства, что перед своей акцией он предупреждал некоторых знакомых о подобных намерениях, но ему никто не поверил. Помимо этого сообщается, что юноша наблюдался у психиатра из-за суицидальных мыслей и публиковал в соцсетях посты о школьных бойнях в США.