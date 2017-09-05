0
17:20
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
17:02
Первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
15:26
Внеочередная сессия гордумы Пскова 5-го созыва состоится 15 сентября
15:05
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
12:27
Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове
11:43
О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00
11:13
Инжиниринговый центр расскажет псковским предпринимателям о бесплатных услугах и мерах поддержки
Еще новости
Общество

Фонд «Земляки» помог многодетной семье из Гдовского района собрать детей в школу

Первое совещание районного совета фонда «Земляки» прошло в Гдовском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации представители фонда, такие советы созданы в каждом муниципалитете региона, они работают на общественных началах. В состав гдовского совета благотворительного фонда «Земляки» вошли десять человек – депутаты волостей Гдовского района, а также и.о. главы района Николай Капитонов, помощник главы района Роман Романчук и главный редактор районной газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова.

На совещании было принято решение удовлетворить заявление с просьбой о финансовой помощи к 1 сентября многодетной матери из Чернёвской волости Татьяне Герасимовой. Благодаря этому семья получила возможность собрать двух младших сыновей в школу.

Напомним, как неоднократно подчеркивал один из основателей фонда «Земляки», депутат Госдумы Александр Козловский, основная задача этого благотворительного проекта – помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. С этой целью Александр Козловский ежемесячно перечисляет в фонд «Земляки» половину своей зарплаты.

Перечислить средства нуждающимся в помощи землякам может любой желающий, оставив свою заявку в разделе «Могу помочь» на официальном сайте фонда «Земляки». Создать заявку на сайте сможет и человек, который хочет рассказать о своей сложной жизненной ситуации. Также заявление можно передать через любого из членов районного общественного совета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
05 сентября 2017
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
Первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
05 сентября 2017
Первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
Внеочередная сессия гордумы Пскова 5-го созыва состоится 15 сентября
05 сентября 2017
Внеочередная сессия гордумы Пскова 5-го созыва состоится 15 сентября 2
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
05 сентября 2017
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове
05 сентября 2017
Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове
О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00
05 сентября 2017
О спартакиаде пенсионеров расскажет гость ПАИ-live в 15:00
Инжиниринговый центр расскажет псковским предпринимателям о бесплатных услугах и мерах поддержки
05 сентября 2017
Инжиниринговый центр расскажет псковским предпринимателям о бесплатных услугах и мерах поддержки
У регионального МЧС появился мобильный пункт управления
05 сентября 2017
У регионального МЧС появился мобильный пункт управления

Идет загрузка...