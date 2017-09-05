Фонд «Земляки» помог многодетной семье из Гдовского района собрать детей в школу

14:03, 05 сентября 2017, ПАИ

Первое совещание районного совета фонда «Земляки» прошло в Гдовском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации представители фонда, такие советы созданы в каждом муниципалитете региона, они работают на общественных началах. В состав гдовского совета благотворительного фонда «Земляки» вошли десять человек – депутаты волостей Гдовского района, а также и.о. главы района Николай Капитонов, помощник главы района Роман Романчук и главный редактор районной газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова.

На совещании было принято решение удовлетворить заявление с просьбой о финансовой помощи к 1 сентября многодетной матери из Чернёвской волости Татьяне Герасимовой. Благодаря этому семья получила возможность собрать двух младших сыновей в школу.

Напомним, как неоднократно подчеркивал один из основателей фонда «Земляки», депутат Госдумы Александр Козловский, основная задача этого благотворительного проекта – помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. С этой целью Александр Козловский ежемесячно перечисляет в фонд «Земляки» половину своей зарплаты.

Перечислить средства нуждающимся в помощи землякам может любой желающий, оставив свою заявку в разделе «Могу помочь» на официальном сайте фонда «Земляки». Создать заявку на сайте сможет и человек, который хочет рассказать о своей сложной жизненной ситуации. Также заявление можно передать через любого из членов районного общественного совета.