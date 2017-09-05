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Общество

Псковский Красный Крест завершил благотворительную акцию «Собираем в школу-2017»

Псковский Красный Крест подвел итоги благотворительной акции «Собираем в школу-2017» по сбору школьных принадлежностей для детей из Псковского и Бежаницкого районов. Как сообщили Псковскому агентству информации представители организации, благодаря поддержке псковских организаций и частных благотворителей, Красный Крест в этом году полноценно (из расчета 1 тысяча рублей на ребенка) смог оказать помощь в подготовке к школе только 27 детям-участникам акции.

Благотворительную акцию Красного Креста «Собираем в школу-2017» поддержали две организации, являющиеся партнерами Псковского Красного Креста на протяжении вот уже нескольких лет, и две псковички, которые узнали об акции посредством СМИ и пожертвовали в фонд акции личные средства на сайте Псковского Красного Креста (redcross60.ru). Всего на помощь детям было собрано 27,2 тысяч рублей.

Благодаря этой поддержке 1 сентября, в День знаний, волонтеры и сотрудники Красного Креста в Москвинской школе Псковского района поздравили детей с началом нового учебного года и вручили 17 детям подарки от Красного Креста. Каждый из детей получил школьные принадлежности, необходимые для занятий. Все дети получили тетради, ручки и карандаши, ластики, линейки и красочные дневники. В подарок младшим школьникам добавили товары для творчества (краски, кисти, цветной картон и бумага, ножницы, цветные карандаши, альбомы и пластилин), а дети постарше получили товары для развития вычислительных навыков: транспортиры и готовальни, калькуляторы и механические карандаши. Сумма подарка каждого из детей составила примерно одну тысячу рублей.

На днях дополнительно помощь получат еще 10 детей-учащихся Москвинской школы. Для детей уже подготовлены долгожданные подарки, которые непременно будут способствовать успешному началу их нового учебного года.

Получить подробную информацию о том, как принять участие в акциях Красного Креста, можно на сайте redcross60.ru или по телефону (8112) 72-20-88. 

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