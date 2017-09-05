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Общество

Психологи псковского УФСИН отметили свой профессиональный праздник

В минувшие выходные психологи уголовно-исполнительной системы (УИС) отметили свой профессиональный праздник. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, на торжественном собрании временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов поздравил сотрудников психологической службы УИС с профессиональным праздником, пожелал здоровья, благополучия, счастья и добра, удачи во всех начинаниях, плодотворной профессиональной деятельности. Отметим, что в уголовно-исполнительной системе Псковской области несут службу 24 психолога.

«Пенитенциарный психолог выстраивает свою работу в двух направлениях: психологическое обеспечение работы с персоналом учреждений и осужденными», - отметили в УФСИН.

«Деятельная помощь психологической службы УИС направлена на создание благоприятного морально-психологического климата, как в среде осужденных, так и в коллективе сотрудников, повышение результативности исправительного воздействия на различные категории лиц, отбывающих наказание, преодоление кризисных стрессовых ситуаций», - подчеркнули представители ведомства.

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