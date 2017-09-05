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Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала один из организаторов Спартакиады пенсионеров Псковской области, представитель Союза пенсионеров Людмила Небеева. 

Напомним, в Псковской области сформирована сборная команда пенсионеров для участия во Всероссийской спартакиаде среди пожилых людей на основании результатов, которые спортсмены-ветераны показали на региональном этапе соревнований. Пенсионеры состязались в беге, плавании, стрельбе, теннисе и шахматах. Кто представит Псковскую область, в каком возрасте псковичи всё еще готовы ставить рекорды, как пожилые люди готовятся к забегу на полтора километра — свои вопросы Людмиле Небеевой можно оставить на странице ПАИ-live.

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