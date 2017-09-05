Иван Цецерский о псковских выборах: К сожалению, компания проходит очень грязно

15:22, 05 сентября 2017, ПАИ

«К сожалению, компания проходит очень грязно», - заявил глава Пскова Иван Цецерский на координационном совещании городских властей сегодня, 5 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации. Говоря о выборах в гордуму Пскова 6-го созыва он отметил, что даже не мог представить, что кампания пойдёт в таком ключе, упомянув, в частности, про случаи подкупа избирателей.

По словам Ивана Цецерского, кампания по скупке голосов «с сегодняшнего дня пошла по нарастающей по всему городу, потому что с сегодняшнего дня у всех кандидатов иммунитет на снятие до выборов». При этом глава Пскова напомнил, что, тем не менее, суд может дисквалифицировать кандидатов, а результаты выборов в случае нарушений могут быть признаны недействительными.

«Очень обидно, что Псков звучит в негативном свете», - отметил глава города и добавил: «Следственные органы работают, я думаю, они дадут свою процессуальную оценку».

По словам Ивана Цецерского, «не дожидаясь решения правоохранителей нужно организовать свои коллективы, тех, кто будет дежурить 10 сентября, обеспечить возможность проголосовать».