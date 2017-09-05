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Общество

Внеочередная сессия гордумы Пскова 5-го созыва состоится 15 сентября

Внеочередная сессия гордумы Пскова 5-го созыва состоится 15 сентября, заявил глава Пскова Иван Цецерский на координационном совещании городских властей сегодня, 5 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава города пояснил, что необходимо принять множество нормативно-правовых актов, «а формирование органов управления новой Думы - процесс долгий».

Напомним, что выборы депутатов Псковской городской Думы 6-го созыва состоятся в Единый день голосования 10 сентября. 

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