Внеочередная сессия гордумы Пскова 5-го созыва состоится 15 сентября
Внеочередная сессия гордумы Пскова 5-го созыва состоится 15 сентября, заявил глава Пскова Иван Цецерский на координационном совещании городских властей сегодня, 5 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Глава города пояснил, что необходимо принять множество нормативно-правовых актов, «а формирование органов управления новой Думы - процесс долгий».
Напомним, что выборы депутатов Псковской городской Думы 6-го созыва состоятся в Единый день голосования 10 сентября.