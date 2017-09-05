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Общество

Объявлен аукцион на строительство школы в Великих Луках

Объявлен аукцион на строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в городе Великие Луки. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 303 млн 408 тысяч 980 рублей. Источник финансирования — средства федерального и областного бюджетов.

Техническим заданием предусмотрено выполение полного комплекса работ по строительству объекта на проспекте Гагарина, 108: возведение здание с отделкой и инженерными сетями, обустройство спортивной площадки, благоустройство территории.

Аукцион назначен на 29 сентября. Срок исполнения контракта — с момента его подписания до 1 декабря 2017 года. Открытие школы планируется в сентябре 2018 года.

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