Объявлен аукцион на строительство школы в Великих Луках
Объявлен аукцион на строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в городе Великие Луки. Информация размещена на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 303 млн 408 тысяч 980 рублей. Источник финансирования — средства федерального и областного бюджетов.
Техническим заданием предусмотрено выполение полного комплекса работ по строительству объекта на проспекте Гагарина, 108: возведение здание с отделкой и инженерными сетями, обустройство спортивной площадки, благоустройство территории.
Аукцион назначен на 29 сентября. Срок исполнения контракта — с момента его подписания до 1 декабря 2017 года. Открытие школы планируется в сентябре 2018 года.