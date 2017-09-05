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Общество

Глава города поблагодарил полицию Пскова за «спецоперацию»

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил начальника УМВД по городу Пскова Сергея Сурина: «Спасибо, что боретесь со всем. Спасибо что поймали этих негодяев, которые рисовали эти объявления по наркотикам, зарисовали все стены». «Казалось бы, мелочь, но это была целая спецоперация УВД», - заявил Иван Цецерский на координационном совещании городских властей сегодня, 5 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава города добавил, что «теперь важно это грамотно раскрутить», чтобы виновные понесли ответственность, и в том числе компенсировали ущерб общему имуществу многоквартирных домов.

Начальник УМВД отметил, что там действовало по данным полиции несколько групп.

Также из значимых преступлений, произошедших в августе, Сергей Сурин отметил серию поджогов на улице Индустриальной, где в течение 10 минут были облито бензином и подожжены 3 автомобиля. «Сейчас поджигатель задержан», - добавил он.

Напомним, в конце августа в центре Пскова на стенах зданий массово появились граффити с призывом к употреблению запрещенных наркотических средств (соли, спайсы) и отсылкой к интернет-сайтам и группам в социальных сетях. 3 сентября сотрудники УМВД России по городу Пскову задержали с поличным двух нарушителей, распространявших объявления-граффити с призывом к употреблению наркотиков.

29 августа сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову по «горячим следам» был задержан молодой человек, который подозревается в поджоге трех автомобилей. По имеющимся у правоохранителей данным, на это его подвигла ссора с женой.

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