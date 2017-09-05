В сентябре в Пскове пройдет заседание федерального оргкомитета по проведению Ганзейских дней

15:46, 05 сентября 2017, ПАИ

15 сентября в Пскове состоится заседание федерального оргкомитета по проведению Международных Ганзейских дней Нового времени в 2019 году. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 5 сентября, на заседании координационного совещания городских властей сообщил глава администрации Пскова Игорь Калашников.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в ходе встречи в Москве 7 августа встречи губернатор Псковской области Андрей Турчак и вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец договорились, что в сентябре в Пскове пройдет выездное заседание федерального оргкомитета Ганзейских дней с участием всех заинтересованных министерств и ведомств.