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Скандинавская ходьба пользуется наибольшей популярностью у псковских пенсионеров

Скандинавская ходьба и плавание наиболее популярные виды спорта среди старшего поколения Псковской области. Об этом рассказала один из организаторов Спартакиады пенсионеров региона, представитель Союза пенсионеров Людмила Небеева 5 сентября во время прямого эфира проекта ПАИ-live.

Собеседница агентства напомнила, что в Псковской области сформирована сборная команда пенсионеров для участия во Всероссийской спартакиаде среди пожилых людей на основании результатов, которые спортсмены-ветераны показали на региональном этапе соревнований. Состязания состоятся в Пензе в сентябре-октябре. Псковичи будут участвовать в Спартакиаде в четвертый раз.

Людмила Небеева уточнила, что в состав команды входят восемь человек, и каждый из них должен участвовать в своем виде соревнований. При этом они должны быть и взаимозаменяемы. Как и на региональном этапе, пенсионерам предстоит соревноваться в в беге, плавании, пулевой стрельбе, теннисе и шахматах.

«В 2017 году было 70 участников, в этом году их уже 117. Планка растет и растет, желающих участвовать в Спартакиаде становится все больше», - констатировала собеседница ПАИ и отметила, что люди приезжают на региональный этап в определенной степени подготовленными. По ее словам, в сборную области в итоге вошли представители Пскова, Великих Лук, Дедовичей и Новосокольников.

Людмила Небеева обратила внимание на то, что мастера спорта на Спартакиаде выступать не могут, это прописано в положении. Еще одно обязательное условие — присутствие на соревнованиях медицинского работника.

«Третий возраст» - это тогда, когда мы можем подумать о себе, своем здоровье, долголетии, - сказала она. - Здесь нет высоких достижений, самое высокое достижение в том, что мы встали на беговую дорожку или взяли палки для скандинавской ходьбы».

Представитель Союза пенсионеров отметила, что плавание и скандинавская ходьба стали весьма популярны у псковских пенсионеров. Что касается последней, то, по мнению Людмилы Небеевой, она крайне полезна и в будущем, возможно, будет включена в программе Спартакиады.

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