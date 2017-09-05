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Общество

Председатель городского комитета по ГО и ЧС посетовал на «иждивенческую позицию» жителей частного сектора

Председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуация администрации Пскова Владимир Воробьев отметил, что большая часть жителей частного сектора Пскова заняла «иждивенческую позицию». По его словам, они «не прочищают свои водосточные канавы, более того, они их захламляют, что несет дополнительную нагрузку на бюджет – приходится их расчищать за муниципальный счёт».

Говоря о последствиях обрушившегося на Пскова 24 августа ливня, Владимир Воробьев также отметил, что в городе насчитывалось боле 60 адресов подтоплений, однако на следующий день к 11:00 обстановка была стабилизирована, за исключением затоплений частного сектора.

Председатель городского комитета по делам гражданской обороны добавил, что такого рода бедствия заблаговременно прогнозировать тяжело, но «важно наладить оперативное информирование граждан и организаций, чтобы они могли предпринимать какие-то срочные меры».

«Для недопущения подтоплений на магистралях надо обеспечивать безаварийный сброс воды через ливнёвку и во многих местах нужно перекладывать ливнёвку трубами большего диаметра, но это очень затратно», - добавил он. 

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