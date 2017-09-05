В Пскове возникли проблемы с призывом на мобилизационные сборы

18:08, 05 сентября 2017, ПАИ

14 сентября в Псковской области начнется новый этап военных учений, прибудут войска из других регионов. Об этом сообщил представитель военного гарнизона 5 сентября на координационном совещании, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сотрудник ведомства рассказал, что вызову в военный комиссариат подлежит вызову 1660 человек, оповещены 689. Еще 421 человек находится в розыске, в том числе 204 – в длительном.

Он также отметил, что 72 человека (48 офицеров, а также прапорщиков, сержантов и солдат) должны планируется призвать на мобилизационные проверочные сборы в воинскую часть 35700 города Острова. Представитель гарнизона сообщил, что что есть сложности: в 30 домах не открыли дверь, в 10 отказались принимать повестки.

В свою очередь глава Пскова Иван Цецерский отметил необходимость обеспечить находящимся на сборах людям возможность голосования на предстоящих выборах. В ответ о услышал, что они уже проголосовали досрочно.

