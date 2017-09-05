Иван Цецерский о начале отопительного сезона: Лучше тепло дать на пару дней раньше норматива

16:10, 05 сентября 2017, ПАИ

«Лучше тепло дать на пару дней раньше норматива, чем если люди будут неделю мёрзнуть», - заявил глава Пскова Иван Цецерский, говоря о предстоящем начале отопительного сезона. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания координационного совещания городских властей, состоявшегося сегодня, 5 сентября.

Глава города предположил, что Псков ожидают ранние холода, к которым «надо готовиться заранее». Поводом для заявления стали слова директора Псковских тепловых сетей Александра Коростелева, выразившего надежду на то, что в начале осени в городе будет теплая погода.