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Общество

За последнюю неделю в Псковской области зарегистрированы 754 случая заболевания ОРВИ

За последнюю неделю в Псковской области зарегистрированы 754 случая заболевания ОРВИ. Эта информация была озвучены 5 сентября на координационном совещании, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель здравоохранения отметила значительный темп роста – 49,3%, по сравнению с предыдущей неделей. Также на территории области выявлены случаи энтеровирусной инфекции, причём, как заметила специалист, очень серьёзные.

Она также обратила внимание: «План по вакцинации детей почему-то довольно маленький доведён, решают с областью, чтобы вакцину хотя бы дали, потому что вакцина есть. По взрослым план - сделать имунную прослойку в 40% населения (порядка 50 тысяч, пока привито около 4 тысяч)».

Также медработник рассказала, что в этом году ожидается штамм гриппа Н1N1 «Мичиган» – аналог вируса 2009 года, и призвала всех присутствующих сделать привику и убедить в ее необходимости подчинённых.

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