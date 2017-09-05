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Общество

Псковские теплосети столкнулись с проблемами при подготовке к отопительному сезону в военном городке

Директор Псковских тепловых сетей (ПТС) Александр Коростелев пожаловался на проблемы с подготовкой к отопительному сезону, с которыми столкнулось предприятие в военном городке на Завеличье. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания координационного совещания городских властей, которое состоялось сегодня, 5 сентября.

По словам Александра Коростелева, вновь созданная эксплуатирующая организация не подготовила сети на улицах Шестака и Маргелова, так как управление по имущественным отношениям не передало этой организации теплосети, которые принадлежали военному ведомству.

Также он посетовал, что большая проблема для ПТС - большая дебиторская задолженность. Так, 27 миллионов рублей должен областной бюджет. «Ну и проблема – Индустриальная 6а», - отметил директор предприятия. Он напомнил, что туда к концу сентября надо подать тепло, но перед ПТС есть задолженность по этому долгострою в размере почти 2 миллионов рублей

Тем не менее в целом по состоянию на 1 сентября предприятие готово к отопительному сезону. Из 27 котельных готовы все, также готовы все 88 тепловых пунктов. Жилищный фонд готов к отопительному сезону на 84%, учреждения культуры и спорта – на 70%.

«По сетям – 94% готовности: производятся работы к новой школе, до 1 октября закончат, а тепло смогут дать, тогда когда понадобится», - заявил Александр Коростелев.

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