В Пскове более 700 человек признаны безработными

17:25, 05 сентября 2017, ПАИ

На 31 августа в Центр занятости города Пскова обратился 991 человек, из них 739 – признаны безработными. Об этом говорилось 5 сентября на координационном совещании, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Выступающая констатировала, что количество обратившихся в Центр занятости в последнее время сокращается. При этом с начала месяца поступило 513 вакансий, всего их сейчас предлагается 2073. В августе Центр занятости трудоустроил 95 человек, а за год — 914. Согласно уведомлениям организаций, с начала года 314 человек были уволены.

Докладчик также отметила, что в Пскове сейчас насчитывается 8 организаций с просроченной задолженностью по зарплате.