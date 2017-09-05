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Общество

В Пскове более 700 человек признаны безработными

На 31 августа в Центр занятости города Пскова обратился 991 человек, из них 739 – признаны безработными. Об этом говорилось 5 сентября на координационном совещании, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Выступающая констатировала, что количество обратившихся в Центр занятости в последнее время сокращается. При этом с начала месяца поступило 513 вакансий, всего их сейчас предлагается 2073. В августе Центр занятости трудоустроил 95 человек, а за год — 914. Согласно уведомлениям организаций, с начала года 314 человек были уволены.

Докладчик также отметила, что в Пскове сейчас насчитывается 8 организаций с просроченной задолженностью по зарплате.

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