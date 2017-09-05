Юный пскович стал призером III этапа Кубка «Ладога» по мотокроссу

19:43, 05 сентября 2017, ПАИ

Юный пскович Алексей Алексеев стал призером III этапа Кубка «Ладога» по мотокроссу. Соревнования прошли 3 сентября в «Царскосельском Техно-Парке» в Пушкине. Об этом Псковскому агентству информации сообщил отец спортсмена Алексей Алексеев.

Он рассказал, что в состязаниях также принимали участие гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. По мнению собеседника агентства, трасса была хорошо подготовлена.

Среди самых юных спортсменов четырех-шести лет в классе 50 кубических сантиметров NEW Алексей Алексеев занял второе место. «Выступил он стабильно», - оценил отец и отметил, что мальчик представляет мотоклуб «Позитивная механика».

