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Спорт

Юный пскович стал призером III этапа Кубка «Ладога» по мотокроссу

Юный пскович Алексей Алексеев стал призером III этапа Кубка «Ладога» по мотокроссу. Соревнования прошли 3 сентября в «Царскосельском Техно-Парке» в Пушкине. Об этом Псковскому агентству информации сообщил отец спортсмена Алексей Алексеев.

Он рассказал, что в состязаниях также принимали участие гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и  Новгородской областей. По мнению собеседника агентства, трасса была хорошо подготовлена.

Среди самых юных спортсменов четырех-шести лет в классе 50 кубических сантиметров NEW Алексей Алексеев занял второе место. «Выступил он стабильно», - оценил отец и отметил, что мальчик представляет мотоклуб «Позитивная механика».
 

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