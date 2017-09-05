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Требовавший легализовать употребление марихуаны пскович получил штраф

Сотрудники Управления по контролю  за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в ходе проведения мониторинга ресурсов интернета выявили факт пропаганды наркотических средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что безработный 25-летний житель Пскова создал в социальной сети группу, где размещал и хранил видеоматериалы, в которых демонстрировались процессы выращивания конопли, а также способы употребления марихуаны. В изъятых со страницы группы видеосюжетах были и мультфильмы, в которых известные персонажи употребляют наркотики.

Также здесь размещалось обращение к руководству страны с требованием легализовать употребление марихуаны.
В соответствии с заключением эксперта-психолога, в обнаруженных материалах установлена «необходимая совокупность признаков популяризации и пропаганды наркотиков»

В суде молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Решением Псковского городского суда он признан виновным по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ». Нарушителю назначен штраф в размере 4 тысяч  рублей. Решение суда вступило в законную силу.
 

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