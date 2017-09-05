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Арбитражный суд отказал прокуратуре в иске о незаконности приватизации Псковжилстроя

Арбитражный суд Псковской области отказал в удовлетворении иска региональной прокуратуры о признании незаконной приватизации компании «Псковжилстрой». Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение суд принял сегодня, 5 сентября.

Отметим, компания «Псковжилстрой» на 100% принадлежит региональной администрации. Она занимается многоэтажным строительством на улице Балтийской и улице Михаила Егорова в Борисовичах (Псковский район). 

Напомним, ранее прокурор Псковской области также обратился в Арбитражный суд с требованием признать недействительным распоряжение администрации области об условиях приватизации ОАО «Псковжилстрой» земельных участков общей площадью 1270887 квадратных метров. 

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