Арбитражный суд отказал прокуратуре в иске о незаконности приватизации Псковжилстроя
Арбитражный суд Псковской области отказал в удовлетворении иска региональной прокуратуры о признании незаконной приватизации компании «Псковжилстрой». Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение суд принял сегодня, 5 сентября.
Отметим, компания «Псковжилстрой» на 100% принадлежит региональной администрации. Она занимается многоэтажным строительством на улице Балтийской и улице Михаила Егорова в Борисовичах (Псковский район).
Напомним, ранее прокурор Псковской области также обратился в Арбитражный суд с требованием признать недействительным распоряжение администрации области об условиях приватизации ОАО «Псковжилстрой» земельных участков общей площадью 1270887 квадратных метров.