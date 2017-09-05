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Общество

«Псковэнерго» построило линию на случай выхода стран Балтии из синхронной зоны энергосистемы

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» завершил строительство линии, которая обеспечит надежную работу ЕНЭС России при отделении энергосистем стран Балтии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Проект реализован в рамках комплекса компенсационных мероприятий, которые обеспечат системную надежность Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) России в случае планируемого выхода стран Балтии из синхронной зоны объединенной энергосистемы.

Компания «Псковэнерго» закончила строительство линии 110 кВ «Южная-3» (на фото), которая соединила подстанции 330 кВ «Великорецкая» и 110 кВ «Завеличье». Ее трасса, длиной 8,7 км, проходит по Завеличенской и Тямшанской волостям.

Как пояснили в Центре управления сетями «Псковэнерго», функции этой транзитной линии будут зависеть от режима энергосистемы. Так, в нормальном режиме она будет осуществлять электроснабжение потребителей подстанции 110 кВ «Завеличье». А в случае возникновения нештатной ситуации она обеспечит резервное питание потребителей подстанции 110 кВ «Псков».

Решение об усилении пропускной способности существующей сети 110 кВ в данном узле было принято на уровне Минэнерго РФ. Линия позволит исключить перегрузку в приграничном регионе в случае планируемого отделения энергосистем стран Балтии от ЕНЭС России и возникновении режимов, связанных с большими перетоками активной и реактивной мощностей.

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