Псковский полицейский одержал победу на всероссийском конкурсе «Герои Великой Победы»

19:06, 05 сентября 2017, ПАИ

Специалист культурного центра УМВД России по Псковской области Анатолий Орлов стал одним из победителей Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Этот ежегодный конкурс проводит Военно-историческое общество России при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны РФ. В нынешнем году свои таланты показали несколько тысяч участников со всей страны.

Анатолий Орлов отправил на суд жюри песню собственного сочинения, и был признан победителем конкурса в номинации «Песня».

В ведомстве отметили, что Анатолий Орлов уже не первый год успешно выступает в составе известного в регионе творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области, является лауреатом многих региональных и общероссийских музыкальных смотров и фестивалей.