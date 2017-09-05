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Общество

Псковский полицейский одержал победу на всероссийском конкурсе «Герои Великой Победы»

Специалист культурного центра УМВД России по Псковской области Анатолий Орлов стал одним из победителей Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото 60.мвд.рф

Этот  ежегодный  конкурс проводит Военно-историческое общество России при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны РФ. В нынешнем году свои таланты показали несколько тысяч  участников со всей страны.
Анатолий Орлов отправил на суд жюри песню собственного сочинения, и был признан  победителем  конкурса в номинации «Песня».

В ведомстве отметили, что Анатолий Орлов уже не первый год успешно выступает в составе известного в регионе творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области, является лауреатом многих  региональных и общероссийских  музыкальных  смотров и фестивалей.

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