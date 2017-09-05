На Псковской ГРЭС завершен ремонт генерирующего оборудования

17:25, 05 сентября 2017, ПАИ

На Псковской ГРЭС в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов завершен ремонт генерирующего оборудования электростанции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании ПАИ «ОГК-2», филиалом которой является ГРЭС.

Ремонт основного и вспомогательного оборудования, в том числе текущий ремонт энергоблоков № 1 и № 2, ремонт теплосети проводился в соответствии с графиком работ с 1 июля по 30 августа.

«Ремонтная кампания на Псковской ГРЭС выполнена. Успешно решены задачи по координации действий персонала электростанции и подрядных организаций, обеспечению материально-техническими ресурсами. С 12 августа, раньше согласованного срока, возобновлено горячее водоснабжение микрорайона Энергетиков посёлка Дедовичи», - отметил исполняющий обязанности директора ГРЭС Евгений Голубев.

Как подчеркнули представители компании, «своевременно и качественно выполненный ремонт оборудования - важная составляющая безаварийной работы в осенне-зимний период».

Отметим, ПАО «ОГК-2» - ведущая компания тепловой генерации в составе 11 электростанций суммарной установленной мощностью около 19 ГВт. В состав компании входят Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭC.

Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (стопроцентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

Псковская ГРЭС - тепловая электростанция Объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада. Установленная электрическая мощность электростанции составляет 440 МВт, установленная тепловая мощность - 91 Гкал/ч.