Андрей Турчак ответил на вопросы жителей Пыталово

17:35, 05 сентября 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак 5 сентября, в рамках рабочей поездки в поселок Пыталово встретился с местными жителями и ответил на их вопросы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Один из них касался последствий сильных ливневых дождей. Губернатор рассказал, что всем пострадавшим от стихии районам будут направлены средства на компенсацию потерь, которые затем будут распределены между получателями. Выплаты начнутся в самое ближайшее время, заверил Андрей Турчак.

Также жители посетовали на текущие кровли в старых домах. Представитель руководства администрации Пыталовского района заверил, что работы по ремонту кровли будут проводиться поэтапно. Так, в следующем году в Пыталово будет капитально отремонтировано 4 многоквартирных дома, два из них включены в список дополнительно по многочисленным просьбам граждан. Андрей Турчак поручил держать вопрос на контроле.

Еще одно обращение касалось лекарственного обеспечения Пыталовской больницы. Губернатор дал поручение Госкомитету Псковской области по здравоохранению и фармации изучить вопрос и предложить варианты его решения.

Андрей Турчак также поздравил жителей Пыталово с пуском природного газа, благодаря которому они теперь будут меньше платить за коммунальные услуги. Если раньше стоимость кубометра привозного газа была 66 рублей, то природный газ обойдется в 5,8 рублей за кубометр.

Природный газ пришел в Пыталово благодаря сотрудничеству администрации Псковской области и ПАО «Газпром» в рамках программы развития газоснабжения и газификации области. На строительство распределительных газопроводов для восьми домов по улице Белорусской региональные власти направили порядка 10 млн рублей. В целом за последние пять лет за счет средств областного бюджета в Пыталово было построено более 10 км газораспределительных сетей и к природному газу подключили порядка 1,2 тыс потребителей.